Milano, ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo

L'episodio è stato denunciato dal Sindacato generale di base (Sgb) che ha annunciato che assisterà la donna nella causa legale per la sua reintegrazione oltre a "denunciare anche questo caso scandaloso nella manifestazione del Primo Maggio". La lavoratrice, 53 anni, è un'ausiliaria socio-assistenziale (Asa) che per 36 ore di lavoro settimanale percepisce circa 1.100 euro netti, è sposata e ha un figlio studente. Cinque anni fa si è ammalata di una patologia oncologica.



La donna ha spiegato all'agenzia Ansa che "pur non potendo sollevare pesi superiori ai cinque chili può tranquillamente proseguire a distribuire pasti e pulire i pazienti più autonomi o fare anche altre attività". "Altri dipendenti nelle mie condizioni sono stati ricollocati in lavori analoghi e non vedo perché questo non debba essere fatto per me - ha aggiunto -. Dopo 33 anni di dedizione al lavoro vengo messa alla porta da un'istituzione che si dice religiosa".