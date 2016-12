Migranti, 300 profughi bloccano l'accesso a Milano da Bresso: in tilt Viale Fulvio Testi

Momenti di tensione a Bresso, Comune nell'hinterland milanese. Circa 300 profughi sono scesi in strada dirigendosi verso il capoluogo lombardo e bloccando viale Fulvio Testi, uno dei principali accessi da nord verso la città. Il traffico è in titl e sul posto sono intervenute decine di macchine di vigili urbani, militari in tenuta anti-sommossa e ambulanze del 118.