Mamma licenziata da Ikea, l'azienda: "Fatto il possibile ma dalla lavoratrice gravi episodi di insubordinazione"

"Pur avendo fatto il possibile per andare incontro alle richieste della lavoratrice", Ikea "ha ritenuto non accettabili" i "gravi e pubblici episodi di insubordinazione" di Marica Ricutti, la dipendente 39enne del negozio di Corsico (Milano) licenziata. È quanto scritto in una nota dalla multinazionale dell'arredamento per motivare il licenziamento della donna, separata e con due figli di cui uno disabile, i comportamenti della quale per l'azienda "hanno compromesso la relazione di fiducia" e portato a una "insostenibile situazione".