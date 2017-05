Maltrattamenti, due maestre d'asilo arrestate a Piacenza

L'operazione è scattata giovedì mattina. Due pattuglie dei carabinieri sono arrivate davanti all'asilo nido e i militari sono entrati direttamente. Hanno prelevato le due maestre, le hanno caricate sulle gazzelle e le hanno portate in caserma.



Sulla vicenda è intervenuto con una nota anche il sindaco di Piacenza Paolo Dosi: "il Comune di Piacenza è parte lesa in questa vicenda e per questo confidiamo in un'azione degli organi inquirenti quanto più rapida e approfondita possibile. È un vero fulmine a ciel sereno, privo del benché minimo campanello di allarme, sia in termini di segnalazioni delle famiglie, che di risultanza dei costanti monitoraggi".