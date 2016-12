Maltempo, violento nubifragio a Milano: attivato il monitoraggio di Seveso e Lambro

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano, causando disagi e rallentamenti alla circolazione. Le centrali operative della polizia locale hanno attivato il monitoraggio del livello dei fiumi Seveso e Lambro, mentre un sottopasso nella zona nord della città è stato chiuso per allagamento. Chiusa anche parte di viale Fulvio Testi, una delle principali vie di accesso alla città. Un albero è caduto in Via Dezza, provocando danni alle auto.

Tromba d'aria nel Livornese - Una piccola tromba d'aria ha colpito il Livornese, interessando il centro di Vada e un'area circoscritta di Cecina compresa tra l'Aurelia. Il fenomeno ha danneggiato il tetto di un edificio, scoperchiandone una porzione, abbattendo un albero e alcune grondaie di altri edifici vicini. Nessun ferito. Problemi invece al traffico ferroviario tra Viareggio e Lucca, lungo la linea per Firenze.



Prima neve nella Bergamasca e al Brennero - Il maltempo ha colpito non solo Milano. Disagi anche nella Bergamasca, a causa di un forte vento e della pioggia che si è abbattuta su tutta la provincia. In montagna è comparsa la prima neve: imbiancato il passo San Marco, a quasi duemila metri di quota. In Alto Adige i fiocchi di neve sono caduti a quota 1.600 metri e al valico italo austriaco del Brennero.