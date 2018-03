Maltempo: ancora neve su Milano, disagi nei trasporti in Liguria

A Milano e nell'hinterland del capoluogo lombardo ha nevicato per gran parte della giornata e ci sono state molte precipitazioni anche in Emilia Romagna e Toscana, dove ci sono stati problemi soprattutto in mattinata per la pioggia ghiacciata. . Treni al rallentatore in Piemonte, mentre sulle autostrade la circolazione è tornata regolare. Per domenica, giorno del voto, prevista una tregua dal maltempo.