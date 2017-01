Maltempo, al nord ghiaccio sulle strade: Autostrade invita alla prudenza

In Val D'Aosta pericolo di valanghe - Tra i 50 e i 70 centimetri di neve sono caduti la notte scorsa nella parte nord-occidentale della Valle D'Aosta, interessata dal passaggio di una perturbazione che è già in via di esaurimento. Ha nevicato su tutta la regione, con accumuli di 20-25 centimetri anche ad Aosta. Non sono segnalati problemi alla viabilità. Dal pomeriggio sono previste schiarite a partire dalla bassa valle. In aumento il pericolo valanghe.



Ghiaccio sulla strada: 290 segnalazioni a Milano - Improvvisa e importante emergenza ghiaccio su tutto il territorio regionale e in particolare sulla città di Milano. Causa le condizioni meteo (basse temperature, pioggia-nevischio e conseguenti gelate al suolo) si è verificato un picco di cadute accidentali, di traumi e di incidenti stradali. Alla sala operativa di Milano, ad esempio, sono in questo momento aperte 290 schede di soccorsi in corso (range normale 80-100). Areu sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per far fronte all'emergenza: potenziamento operatori del numero unico 112 e delle Sale operative regionali, reperimento straordinario mezzi aggiuntivi, richiesta di sostegno a Protezione civile e altri Enti.



Emergenza ghiaccio anche a Bologna - Dalle prime ore della mattina l'amministrazione comunale di Bologna è intervenuta prioritariamente su tutte le strade cittadine e sui marciapiedi esterni alle strutture scolastiche dove è stato gettato il sale per garantire l'ingresso di alunni e genitori. In queste ore si sta lavorando all'interno delle strutture scolastiche sempre per gettare il sale.



Neve a Como: città in tilt - La neve ha mandato in tilt Como. Sono state molte le segnalazioni dei residenti, sopratutto nelle zone di Monte Olimpino e Sagnino, contro il Comune poiché non sono stati passati mezzi spazzaneve e spargisale in tempo. Ciò ha creato seri disagi alla viabilità.



Vento forte a Livorno: nave si incaglia - Una nave mercantile si è incagliata sotto la costa davanti al litorale livornese a causa delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i venti nodi di intensità. Il mercantile che ha perso la rotta è lungo 128 metri ed era alla fonda nella rada livornese ma il mare agitato e il forte vento potrebbero averlo spinto sotto costa. Si è incagliato sul fondale roccioso a poche decine di metri dalla riva in uno dei punti più frequentati della passeggiata a mare livornese.