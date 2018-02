Italia sotto zero, clochard trovato morto a Milano

Un senzatetto è stato trovato morto a Milano, stroncato da un attacco cardiaco provocato probabilmente dal freddo intenso della notte, con le temperature scese di diversi gradi sotto lo zero. L'uomo, un 47enne, è stato soccorso poco dopo le 8 in via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale: inutile però l'intervento del personale del 118 che ha tentato di rianimarlo.

Il senza dimora, ritrovato senza vita nei pressi della Stazione Centrale è un italiano che risulta residente a Paderno Dugnano, comune a nord di Milano. Nella serata di lunedì la polizia locale aveva organizzato una ricognizione per convincere i senza dimora a pernottare nelle strutture allestite dal Comune di Milano, viste le temperature in picchiata di questi giorni.



Sala: "Non possiamo obbligare i senzatetto ad accettare il nostro aiuto" - "Ieri ho chiesto al comandante della Polizia Locale di Milano di intervenire per cercare di convincere i senzatetto che stazionano nella nostra città ad accettare il nostro aiuto ed usufruire delle strutture del Comune - ha spiegato il sindaco di Milano Sala -. Sono stati contattati più di 200 di loro e, da quanto mi riferiscono, solo 8 hanno accettato la nostra offerta". "Come ho già sottolineato la legge non ci permette di obbligarli ad accettare un letto al caldo nei nostri centri", ha ribadito Sala.