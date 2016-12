Incendio in struttura per disabili: due persone gravemente ustionate

Due persone sono rimaste gravemente ustionate a causa di un incendio divampato in una struttura per disabili a Fiobbo nel Bergamasco. Venti le persone intossicate ma che sono riuscite a uscire dalla struttura. E' stata dichiarata la 'maxi-emergenza' e sono state allertate le strutture ospedaliere vicine per supportare l'ospedale di Bergamo dove sono stati trasportati gli ustionati.