In Italia il primo trapianto da donatore samaritano

E' stato effettuato in Italia, a Milano, il primo trapianto d'organo da donatore samaritano, cioè da una persona disposta a donare gratuitamente in vita un organo senza conoscere il destinatario. La donatrice è una donna, che ha messo a disposizione il suo rene. Per effetto della catena di "cross over", sono stati poi trapiantati cinque reni a coppie incompatibili, come ha fatto sapere il ministero della Salute.