Il figlio di Quasimodo: sono senza soldi, vendo il Nobel di papà

"Sono già passato nel tritacarne dei media quando ho venduto l'archivio di mio padre, mi hanno messo in croce dicendo che la cultura non si vende". A parlare è Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore, nuovamente nell'occhio del ciclone per la decisione di mettere all'asta il premio Nobel per la letteratura assegnato a suo padre nel 1959. "Sono in difficoltà economiche, vendo tutto ", ha spiegato.

"La cosa che ho pensato è che mio padre il Nobel l'ha avuto, nessuno può più toglierglielo - dice a Quotidiano.net -. Non sono più un bambino (ha 76 anni, ndr) e desidero che queste memorie abbiano una loro destinazione dignitosa, meglio se presso un'istituzione italiana piuttosto che straniera. Non sono un feticista, non passo il mio tempo ad ammirare e lustrare medaglie, sono cose che non mi interessano".



"I diritti d'autore sono ridotti al minimo", prosegue Alessandro Quasimodo. Sa quanto fruttano all'anno? Duemila euro, e io cosa dovrei fare con duemila euro? "Chi mi critica è lo stesso che poi si venderebbe anche la mamma". L'asta per il Nobel si terrà a Torino, alla Bolaffi, il 2 dicembre, "da una base di 50mila euro ma si spera di arrivare a 100 o anche 150mila euro"



"Sono un attore. Di cosa vivo? Della mia arte. Faccio recital, teatro, convegni, faccio anche il regista, ma è sempre più difficile farsi pagare, soprattutto dalle amministrazioni. Non posso andare a vivere sotto i ponti. I benpensanti pensino ai fatti loro, per favore".