10 maggio 2015 Giù da quinto piano, 19enne di Padova muore durante una gita scolastica a Milano Gli inquirenti propendono per lʼincidente, anche se su un braccio sarebbero stati trovati dei lividi non compatibili con la caduta. Disposta lʼautopsia

Domenico Maurantonio, 19 anni, è stato trovato morto a Milano, dopo essere precipitato dal quinto piano di un albergo. Al momento non è possibile ricostruire con certezza l'accaduto, ma tra le varie ipotesi, ancora tutte aperte, si propende per un incidente. Sul posto, intorno alle 8.30 di domenica, è giunto il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane, uno studente in gita scolastica nel capoluogo lombardo.

Gita a Milano per l'Expo - Il giovane era a Milano con la classe per visitare l'Expo. Il gruppo, ospite nell'hotel Da Vinci, un grande complesso che si trova in via Senigallia, in Comasina, proveniva dall'istituto Ippolito Nievo di Padova, un liceo scientifico e linguistico tra i più noti del capoluogo. Sono stati i suoi compagni di stanza, dopo la colazione, ad accorgersi che non c'era.



Disposta l'autopsia - Secondo i primi accertamenti lo studente non era in cura per problemi psicologici e non ha lasciato biglietti o messaggi d'addio. Non è stata trovata droga e secondo i suoi amici non ne faceva uso. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. A Milano, nel primo pomeriggio, è giunto il padre sconvolto. Sotto shock anche i compagni di scuola.