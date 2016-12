Expo,ragazza ricoverata in coma etilico

Una ragazza di 25 anni è stata soccorsa martedì sera all'Expo dai sanitari del 118 ed è stata ricoverata in coma etilico. La giovane era distesa per terra, svenuta, nei pressi del padiglione dell'Oman quando gli infermieri l'hanno soccorsa. Capita la gravità della situazione è stato deciso il ricovero all'ospedale Sacco di Milano. Non è in pericolo di vita.