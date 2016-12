Expo 2015: nel primo mese lo hanno visitato quasi 2 milioni di italiani

Tra quelli che partiranno per il ponte 160mila effettueranno una visita giornaliera, oltre 75mila pernotteranno almeno una notte (dormendo per il 50% dei casi in albergo, per il 25% in casa di parenti o amici e per un altro 25% in bed and breakfast). I restanti 66mila sono ancora indecisi se prolungheranno la loro visita oltre le ventiquattro ore.