Esplosione Milano, investigatori: il marito ha causato lo scoppio perché non sopportava la separazione

Gli investigatori non avrebbero dubbi: sarebbe stato Giuseppe Pellicanò a provocare l'esplosione della palazzina in zona Navigli a Milano, costata la vita a tre persone, compresa la moglie, e il ferimento delle due figlie. L'uomo, in stato di depressione per l'imminente divorzio, avrebbe staccato il tubo del gas del suo appartamento e si sarebbe protetto dallo scoppio sotto un materasso. Ricoverato in ospedale, non è ancora stato sentito.