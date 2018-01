Esplosione in kartodromo nel Milanese, tre feriti

Una esplosione, pare dovuta allo scoppio di una bombola di gpl, è avvenuta al kartodromo di Rozzano in via Curiel. Si tratta di una pista outdooor di kart. L'esplosione, attorno alle 10, sarebbe stata causata una bombola situata in una casupola. Nello scoppio sono rimaste ustionate tre persone, due delle quali si trovano in condizioni molto gravi.