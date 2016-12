Emergenza profughi, in Lombardia "puniti" gli hotel che li ospiteranno

Gli alberghi che ospiteranno volontariamente i profughi saranno esclusi dai bandi regionali in materia turistica. Lo dice un emendamento alla legge sul turismo che penalizza le strutture accoglienti. Il via libera è stato dato dal Consiglio regionale e ora è legge. Con un'unica eccezione, la penalizzazione non riguarda quelle strutture che saranno costrette coattivamente a ospitare i rifugiati.