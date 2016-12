Nicolas Aitor Orlando Lecumberri, il dj spagnolo di 23 anni che il 27 luglio scorso è stato arrestato dalla polizia per una decina di aggressioni in strada a Milano, è tornato in Spagna, dove ora è ricoverato in una clinica psichiatrica a San Sebastian, la città spagnola dove vive la sua famiglia. Giovedì scorso era sparito dopo essere stato scarcerato per raggiungere una comunità psichiatrica a Varazze, in Liguria. A fornire queste indicazioni sono stati gli investigatori della questura di Milano.