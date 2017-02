25 febbraio 2017 07:47 Diffondono video hot su Whatsapp:non farò la fine di Tiziana Cantone Elisabetta Sterni, 30enne di Brescia, ha denunciato su Fb quanto le è successo: "Uso criminale di immagini private. Se non fossi forte..."

Non farò la fine di Tiziana Cantone. Così una 30enne bresciana, Elisabetta Sterni, dopo la diffusione di un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi con un uomo. La donna, pr e ragazza immagine in una discoteca del Padovano, ha denunciato pubblicamente di aver scoperto la diffusione fraudolenta su Whatsapp delle immagini: "Un uso criminale di immagini private, c'è chi si è ucciso per tanto".

"Se io non fossi una persona forte..." - Il filmato, che la ragazza sostiene sia divenuto virale, rimbalzando su centinaia di cellulari, durerebbe pochi secondi. Per denunciarne la diffusione, la trentenne ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook, invitando a "vergognarsi" coloro che l'hanno condiviso "anche una sola volta".



"Io ragiono, sono una persona forte e questa cosa non mi ha per niente toccato, ma se fossi stata una persona come quella povera ragazza - dice, riferendosi ancora alla Cantone -, voi sareste colpevoli di qualcosa di molto, molto grave".