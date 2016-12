Delitto Macchi, pm: "Stefano Binda stuprò Lidia e poi la uccise per punirla"

Da quanto si è saputo in relazione all'imputazione di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili, dalla crudeltà, dal nesso teleologico e dalla minorata difesa, Binda, 48 anni (aveva un anno in meno di Lidia Macchi all'epoca), avrebbe prima costretto la ragazza ad un rapporto non consenziente e poi l'avrebbe uccisa con coltellate "a gruppi di tre".



In particolare, l'uomo, laureato in Filosofia e descritto come "colto", senza occupazione fissa (prima di essere arrestato viveva con la madre pensionata a Brebbia, nel Varesotto), e con un passato di droga negli anni 90, sarebbe salito sull'auto della giovane il 5 gennaio 1987 nel parcheggio dell'ospedale di Cittiglio (Varese), dove Macchi si era recata per andare a trovare un'amica. L'auto con a bordo i due, sempre stando all'imputazione, si sarebbe mossa fino a raggiungere una zona boschiva non distante e là Binda avrebbe prima violentato la ragazza e poi l'avrebbe punita uccidendola, perché nella sua ottica aveva "violato" il suo "credo religioso" 'concedendosi'.



Numerose coltellate alla schiena - L'avrebbe, poi, colpita, dopo la violenza, con numerose coltellate prima in macchina e poi mentre cercava di fuggire all'esterno. I colpi, in particolare, sarebbero stati inferti "alla schiena" e anche ad una gamba mentre stava cercando di scappare. Lidia Macchi sarebbe morta per le ferite e per "asfissia" e dopo una lunga "agonia" in una "notte di gelo". Quest'ultimo passaggio del capo di imputazione, formulato dal sostituto pg di Milano Carmen Manfredda, riprende alcune parole scritte nella misteriosa ed inquietante lettera anonima che arrivò il giorno dei funerali alla famiglia Macchi. Lettera che, secondo le nuove indagini, sarebbe stata scritta proprio da Binda.