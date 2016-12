Delitto Lidia Macchi, dopo trent'anni un arresto: è l'ex compagno di liceo

A riaprire il caso una puntata di Quarto Grado - E a far riaprire il caso dell'omicidio di Lidia Macchi è stata una puntata di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nel 2014 fu ricostruito il delitto di Lidia e furono mandate in onda anche le lettere giunte alla famiglia Macchi (di cui parliamo più avanti nell'articolo). La calligrafia di queste missive è stata riconosciuta da una telespettatrice. E questa testimonianza è stata fondamentale.



Il fratello di Lidia: "Mai visto Binda in 30 anni" - "Facciamo fare alla giustizia il suo corso. E' venuto a casa nostra a cena una volta. Io in 30 anni non l'ho mai visto". E' questo il primo commento, rilasciato a "Quarto Grado", - di Alberto Macchi, fratello di Lidia.



Nel 1987 il delitto di Lidia - Lidia Macchi studiava giurisprudenza alla Statale di Milano quando è stata trovata cadavere nel 1987 nei boschi del Varesotto uccisa da numerose coltellate. Un "cold case", come si dice in questi casi, un delitto irrisolto , che ora potrebbe essere stato risolto grazie alle nuove tecnologie. L'arrestato sarebbe autore della lettera anonima giunta a casa della famiglia Macchi il 9 gennaio dell'87, giorno in cui si celebrarono i funerali di Lidia. Nella missiva, intitolata "In morte di un'amica", c'erano descrizioni della scena del crimine note solo agli inquirenti o, più probabilmente, all'assassino.



Laureato in filosofia e frequentava casa Macchi - "Siamo stupiti, speriamo che questo serva per fare emergere finalmente la verità". E' quanto ha spiegato l'avvocato Daniele Pizzi, legale dei familiari di Lidia Macchi. L'arrestato, Stefano Binda, conosceva la ragazza e qualche volta aveva anche frequentato la sua casa, anche se non era un amico stretto. Frequentava anche, come la studentessa, l'ambiente di Comunione e Liberazione. Laureato in filosofia, l'uomo non era mai entrato nel giro dei sospettati nel corso delle indagini. Tra gli elementi decisivi per arrivare all'arresto anche una perizia calligrafica sulla lettera anonima che venne inviata alla famiglia Macchi il giorno dei funerali.