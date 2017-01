Delitto Garlasco, è Andrea Sempio il nuovo indagato dai pm di Pavia

Si chiama Andrea Sempio il giovane finito sotto indagine nell'inchiesta bis avviata dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. E' un amico del fratello di Chiara Poggi. La sua iscrizione nel registro degli indagati è scattata come atto dovuto dopo l'esposto presentato dall'avvocato Fabio Giarda, storico legale di Alberto Stasi, l'ex bocconiano condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto della fidanzata.