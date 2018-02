Delitti di Ornago (Mb), il legale: "scarcerate Paolo Villa"

In carcere con l’accusa di duplice omicidio, Paolo Villa ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per ottenere la liberazione. L’uomo di Ornago (Monza), 75 anni, è stato portato in carcere il 12 febbraio: in casa con lui, i carabinieri avevano trovato i corpi in avanzato stato di decomposizione della sorella, Amalia Villa di 85 anni, e della nipote, Marinella Ronchi, di 52.



I primi risultati dell’autopsia non sarebbero decisivi: sulla sorella, non sarebbero state rinvenute ferite di alcun genere. Sulla nipote, una ferita al polso, che gli esperti non giudicano necessariamente determinante per il decesso. Gli inquirenti attenderanno ora i risultati degli esami tossicologici e istologici. Villa finora non ha fornito alcuna spiegazione, rispetto al motivo per cui avrebbe convissuto per giorni coi cadaveri di sorella e nipote, o sulla dinamica che potrebbe aver portato alla loro morte.

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che ad uccidere Amalia Villa sia stata la nipote: l'anziana era malata e sofferente e la 52enne avrebbe quindi posto fine al suo dolore. Quindi Marinella Ronchi si sarebbe tolta la vita. Ma fin a quando non ci sarà chiarezza sulle cause del decesso ci si muove con i piedi di piombo.