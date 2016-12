Corteo No Expo a Milano tra blitz della polizia e vetrine e muri imbrattati

Milanese affronta i black bloc con una bandiera italiana 1 di 3 Ansa Ansa Milanese affronta i black bloc con una bandiera italiana Una bandiera sul balcone e lo sguardo fisso mentre il corteo di studenti "no expo" e i black bloc gli passano sotto casa. E i manifestanti lo prendono a uova in faccia. Ma lui non si sposta, li guarda, gli dice anche "bravi". E diventa il simbolo di un'Italia democratica e orgogliosa. Un po' come la mamma di Baltimora che ha preso a schiaffi il figlio teppista. 2 di 3 Ansa Ansa Milanese affronta i black bloc con una bandiera italiana Una bandiera sul balcone e lo sguardo fisso mentre il corteo di studenti "no expo" e i black bloc gli passano sotto casa. E i manifestanti lo prendono a uova in faccia. Ma lui non si sposta, li guarda, gli dice anche "bravi". E diventa il simbolo di un'Italia democratica e orgogliosa. Un po' come la mamma di Baltimora che ha preso a schiaffi il figlio teppista. 3 di 3 Ansa Ansa Milanese affronta i black bloc con una bandiera italiana Una bandiera sul balcone e lo sguardo fisso mentre il corteo di studenti "no expo" e i black bloc gli passano sotto casa. E i manifestanti lo prendono a uova in faccia. Ma lui non si sposta, li guarda, gli dice anche "bravi". E diventa il simbolo di un'Italia democratica e orgogliosa. Un po' come la mamma di Baltimora che ha preso a schiaffi il figlio teppista. leggi dopo slideshow

Non solo imbrattamenti e danneggiamenti ai danni di banche e società interinali, secondo il tipico copione no global, ma anche una lite intestina tra le anime diverse del movimento, tra black-bloc e giovani dei "collettivi", che hanno sfiorato la rissa. Il momento clou delle protesta organizzata è stato poco prima della partenza del corteo, quando due manifestanti sono saliti sulla struttura dell'Expo Gate, in centro a Milano, ed hanno affisso uno striscione con la frase "grande evento uguale grande bufala. No Expo: un altro mondo è possibile".



Nel pomeriggio, poi, quando sembrava che le acque si fossero calmate per la conclusione della manifestazione (terminata comunque senza violenze di rilievo), un blitz della Polizia di Stato che è entrata in un centro sociale in periferia, il Mandragola, e negli attigui locali di Radio Cane, ha riaperto il confronto con i No Expo. Gli agenti lo hanno messo a soqquadro dopo aver perquisito un appartamento in uno stabile vicino, in cui era stato trovato del materiale atto a offendere, e una traccia che ha portato gli investigatori nel luogo di aggregazione sociale, già entrato nel mirino degli inquirenti in passato per alcuni incontri tra anarchici poi coinvolti nelle indagini No-Tav. Alla fine è stato trovato un borsone pieno di mazze ferrate, coltelli, caschi e altro: un attivista, una ragazza di 20 anni che ha aggredito un poliziotto, e altri 10 antagonisti (tra cui 5 ragazze) sono stati denunciati, a vario titolo, per occupazione di edificio e resistenza.