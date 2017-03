Copie digitali false, perquisizioni della Gdf al Sole 24 Ore: dieci indagati

Chi sono gli indagati - Oltre a Benedini e Napoletano, indagata anche l'ex a.d. Donatella Treu. C'è poi Giuseppe Stefano Quintarelli, deputato, eletto in Scelta Civica e ora nel gruppo misto, indagato per appropriazione indebita in qualità di ex direttore dell'area digitale del quotidiano. In un altro filone e per il reato di appropriazione indebita di circa 3 milioni di euro, figurano il fratello del deputato, l'imprenditore Giovanni Paolo Quintarelli, l'ex direttore finanziario del gruppo Massimo Arioli, l'ex direttore dell'area vendite Alberto Biella, il commercialista Stefano Poretti, e Filippo Beltramini, direttore di una società inglese controllata da 'Di Source', anch'essa inglese che si occupava della vendita degli abbonamenti digitali.



Pm: "Gravi anomalie nei conti" - Nel decreto di perquisizione si parla di "gravi anomalie" nell'andamento "economico della società", di "vendite" di copie digitali "tanto enfatizzate" ma poi accertate come "false" e anche di una parte "significativa di copie" cartacee finita "dritta al macero". Per quanto riguarda la posizione del direttore Roberto Napoletano, indagato per false comunicazioni sociali, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf ha effettuato un "invito alla consegna" di materiale, anche informatico, e non un sequestro. Cautela utilizzata perché si tratta di un giornalista. Stando agli atti, attraverso i presunti dati falsi sulle vendite "si e' veicolato - scrivono i pm - un messaggio largamente positivo sull'andamento economico" del gruppo che, invece, non era tale.



Confindustria: "Valuteremo azioni a tutela degli azionisti" - In una nota, Confindustria "conferma piena fiducia alla magistratura nella sua azione e ribadisce la necessità che venga fatta la più ampia chiarezza sui fatti passati relativi al Sole 24 Ore". Il Cda del Gruppo editoriale, si legge ancora, "valuterà nella sua autonomia le azioni da prendere. Confindustria, nella sua qualità di azionista di maggioranza del Gruppo, valuterà tutte le azioni necessarie a tutela propria e degli altri azionisti".