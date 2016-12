Caso Yara, la Corte respinge le nuove perizie chieste da Bossetti: sentenza entro giugno

La presidente della Corte d'Assise Antonella Bertoja ha spiegato che per la perizia di approfondimento sul Dna richiesta dalla difesa "non è decisivo ogni ulteriore accertamento". Riguardo la richiesta di perizia sull'allineamento delle telecamere di sorveglianza della zona dove per l'ultima volta è stata vista Yara, Bertoja ha parlato di "superfluità di una nuova perizia". E ancora "superfluo ogni ulteriore approfondimento" sulle fibre di tessuto; mentre in materia medico-legale ha sottolineato "l'impossibilità di acquisire ulteriori elementi" utili a definire con certezza tempi e modalità del decesso, per cui diventa "superfluo ogni ulteriore esame".



La pm Letizia Ruggeri si era fermamente opposta alla richiesta di nuove perizie. Aveva invece insistito affinché venisse accolto un supplemento di indagine da parte dei Ris che hanno analizzato le dimensioni del furgone ripreso. La difesa di parte civile non si era invece formalmente opposta alle richieste.



"Acquisire tutta corrispondenza Bossetti-detenuta" - I giudici hanno invece deciso che, come chiesto dai difensori, debba essere acquisita l'intera corrispondenza tra il muratore di Mapello e una detenuta del carcere che si chiama Gina. Il pm aveva chiesto l'acquisizione solo di alcune delle missive ma i difensori hanno chiesto entrino nel processo tutte quante perché queste vanno "contestualizzate". Alcune delle lettere contengono dei passaggi giudicati dall'accusa scabrosi e con riferimenti alle ricerche a sfondo pornografico contenute nei computer sequestrati all'imputato. Secondo la difesa, invece, il contenuto delle lettere non ha alcuna attinenza con quelle ricerche.