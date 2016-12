Cade dalla minimoto nel Mantovano, gravissimo un bimbo 6 anni

Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da una minimoto mentre stava rientrando ai box dopo alcuni giri di prova sulla pista di Viadana, in provincia di Mantova. Il piccolo è stato trasportato cosciente in eliambulanza all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. E' stato ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva.

Il piccolo pilota residente a Dosolo, a pochi chilometri dalla pista, era in compagnia del padre che lo ha seguito per tutta la durata dei giri di prova, condotti assieme ad altri bambini. Al termine, il bimbo è rientrato ai box per ultimo e doveva portare la moto al gazebo. Una manovra che si fa solitamente a moto spenta, semplicemente accompagnandola a mano. Il padre, invece, secondo il racconto di alcuni testimoni, si sarebbe avvicinato e, tirando l'apposita cordicella, avrebbe riavviato la moto mentre il bimbo era ancora in sella.



La moto è scattata in avanti senza che il piccolo, colto di sorpresa, riuscisse a governarla, ha percorso 49 metri attraversando un parcheggio e si è schiantata contro la cancellata della pista. Sono stati attimi di paura. Il bambino indossava il casco ma la botta è stata molto forte, tanto che, dopo l'arrivo di un'ambulanza, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso proveniente da Brescia. Il piccolo, cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.