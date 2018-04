Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo : ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della figlia peggiorare, hanno deciso di portarla all'ospedale Civile di Brescia. Nicole è morta giovedì pomeriggio : per lei è stata fatale la degenerazione di un'otite , che ha causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta. Aperta un'inchiesta.

La bimba era stata visitata all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ma i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato una task force di ispettori presso gli istituti.



La salma sarà trasportata a Gottolengo, il paesino dove la piccola viveva insieme ai genitori. La scuola dell'infanzia del piccolo centro nel Bresciano ha dato il suo ultimo commosso saluto alla piccola Nicole con un messaggio su Facebook: "Ciao piccolo dolce Angioletto".



Procura di Brescia apre inchiesta - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Lunedì sara' eseguita l'autopsia. Al momento non ci sono indagati e il sostituto procuratore Claudia Moregola sta analizzando il percorso della bambina che in un mese e mezzo è stata visitata dai medici dell'ospedale di Manerbio, da quelli della Clinica Poliambulanza e infine ricoverata sabato scorso agli Spedali Civili.