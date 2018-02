Brescia, bimbo di 8 anni si impicca dopo un rimprovero dei genitori

E' morto dopo alcune ore di agonia agli Spedali Civili di Brescia un bambino di otto anni che giovedì all'ora di pranzo, dopo essere stato rimproverato dai genitori, si è chiuso in camera e si è impiccato con una sciarpa fissandosi a un armadio. A trovarlo è stata la madre ma il cuore del bambino si era già fermato. Rianimato e portato in ospedale è deceduto nella notte. E' accaduto a Travagliato, in provincia di Brescia, in una famiglia pakistana.