Brescia, baby-squillo a scuola e al centro commerciale per pochi euro

Cinque ragazze tra i 15 e i 16 anni si prostituivano per pochi euro nei parcheggi di un centro commerciale di Brescia e nei bagni di scuola, chiedendo a clienti o compagni dai 10 ai 50 euro. Lo ha scoperto la polizia provinciale a cui si era rivolta la madre di una delle giovani. Gli appuntamenti venivano fissati via social network. Un 45enne bresciano è ora indagato per induzione e sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale.