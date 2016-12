5 agosto 2016 20:34 Bergamo, aereo cargo esce di pista: chiuso lʼaeroporto di Orio al Serio per tre ore Illeso tutto lʼequipaggio. Imbarchi rallentati e 15 voli cancellati. LʼAnsv apre unʼinchiesta

Un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. L'incidente si è verificato alle 4 del mattino. L'equipaggio, composto da comandante e primo ufficiale, è rimasto illeso. Lo scalo ha poi riaperto alle ore 7 ma molti voli sono stati cancellati con relativi disagi per i passeggeri in partenza. L'Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli ha aperto un'inchiesta,

L'aereo cargo ha sfondato la recinzione, invadendo parte della tangenziale che costeggia lo scalo dove, fortunatamente, non passava nessuno. Lo hanno precisato i Vigili del Fuoco, confermando che anche i tre membri dell'equipaggio sono rimasti illesi. Alcuni voli sono stati riprogrammati sullo scalo di Milano Malpensa. "L'Enac - fa sapere l'ente nazionale per l'aviazione civile - ha informato nell'immediato l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), organismo incaricato delle inchieste tecniche in caso di incidenti e inconvenienti di volo".



L'operatività dello scalo è ripresa alle 6.47, hanno fatto sapere le autorità aeroportuali. L'aeromobile coinvolto era il BCS 7332 in arrivo da Parigi Charles De Gaulle noleggiato dalla DHL.



Caos allo scalo di Bergamo - Procedure di imbarco rallentate e 15 voli Ryanair cancellati in seguito all'incidente. In una nota la società di gestione dello scalo, Sacbo, informa che "l'operatività all'aeroporto è ripresa e le procedure di imbarco stanno procedendo, pure in presenza di ritardi. Il personale aeroportuale sta provvedendo all'assistenza dei passeggeri in partenza sui voli cancellati, nei limiti delle contingenze operative". Si tratta dei primi 15 voli Ryanair del mattino, fino alle 8.10, che in seguito all'incidente hanno lasciato a terra tutti i passeggeri. L'Enac ha invitato i passeggeri con voli programmati da e per Bergamo a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione dello scalo per verificare l'operativa dei propri voli.



Almeno 2500 passeggeri a terra - Secondo quanto riferisce Sacbo (la società che gestisce lo scalo), i passeggeri rimasti a terra sono circa 2500. La maggior parte si è fermata in aeroporto in attesa di sapere quando potrà partire.