Avvelenata da escrementi di piccioni, muore 62enne in Brianza

Una 62enne di Nova Milanese, in Brianza, è morta nella notte per avvelenamento da tallio. Secondo gli accertamenti medici e le indagini dei carabinieri, la donna, assieme ad altri familiari, sarebbe stata esposta ad esalazioni di escrementi di piccioni (contenenti tallio), che avevano infestato il fienile della loro casa di campagna in provincia di Udine. La 62enne era in coma da giovedì all'ospedale di Desio.