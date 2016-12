William: "Io, sfregiato dall'acido, vado avanti"

foto Da video 09:19 - Si è riguadagnato la sua vita e anche l'amore William Pezzullo, 27 anni, l'uomo sfregiato esattamente un anno fa dalla sua ex, Elena Perotti, che con l'aiuto dell'amico Dario Bertelli, buttafuori, aveva organizzato l'aggressione per punirlo di averla lasciata e di non aver riconosciuto il bambino di cui lei era incinta. "Io non mi arrendo", dice lui oggi, semicieco e con il viso pieno di cicatrici. - Si è riguadagnato la sua vita e anche l'amore27 anni,o esattamente un anno fa dalla sua ex,che con l'aiuto dell'amico, buttafuori, aveva organizzato l'aggressione per punirlo di averla lasciata e di non aver riconosciuto il bambino di cui lei era incinta. "Io non mi arrendo", dice lui oggi, semicieco e con il viso pieno di cicatrici.

Quella notte maledetta, Elena gettò in faccia a William una secchiata di acido solforico comprato al supermercato, per dargli una lezione. Oggi il giovane porta in faccia i segni di quell'odio: tante cicatrici, l'occhio destro completamente cieco, il sinistro che vede ancora sì, ma pochissimo. La sua storia un anno dopo la racconta "Il Giorno", che descrive la sua vita a Travagliato, in provincia di Brescia, con mamma Fiorella, che ha venduto il suo bar per pagare le cure al suo ragazzone. "Elena? Non ce l'ho con lei - assicura Willy -. Siamo stati insieme sei mesi. E' finita perché raccontava bugie e il suo era un amore malato. Era così gelosa che mi tagliava le gomme dell'auto. Una volta mi ha persino chiuso in casa e sono dovuto scappare dalla finestra. Quel figlio non era mio".



"La mia vita dopo l'acido" - Dopo l'aggressione di quella notte, per cui Elena è stata condannata a dieci anni di carcere, William è stato per mesi a un passo dalla morte. E poi cure, terapie, riabilitazione, innesti, docce sterili, sempre alla ricerca di qualcuno che possa fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. "William è stato due mesi e mezzo in Terapia intensiva a Genova - ricorda la mamma -. Poi ha subito undici interventi", l'ultimo a Monza, al collo. Adesso madre e figlio stanno pensando di chiedere aiuto a un luminare di Londra che guarisce le pakistane sfregiate. E intanto William passa il tempo a seguire le cure e i programmi riabilitativi, a guardare la tv, per quello che riesce a vedere, e a fare cyclette, l'unico sport che gli è possibile praticare. Anche se... "Io sono per la boxe e i pesi. Ma ricominciare la palestra è rischioso, potrei strapparmi i muscoli già lesionati".



E la nuova fidanzata - Poi dorme e frequenta gli amici. Ma ha anche trovato una nuova fidanzata: si chiama Tonia a e vive a Napoli, e lo ha "conosciuto" quando è andato nel salotto di Barbara D'Urso. Insomma, William ci prova a guarire, per dimenticare le cicatrici del corpo e quelle del'anima.