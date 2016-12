Omicidio a luci rosse, scoperti 5 conti correnti del killer di Lodi. I pm: giro di soldi vorticoso

Scene di sesso estremo di pellicole che terminano con la morte di una persona. Film legati al mercato nero e venduti a somme di denaro esorbitanti. Pizzocolo sarebbe un regista. A questo si spiegerebbero le telecamere nascoste al Moon Motel di Busto Arsizio e la telecamera orologio accesa al polso del killer.



Sarà il proseguimento delle indagini a stabilire se la strada imboccata dagli investigatori sia quella giusta e i 700 gigabyte di materiale video trovati a casa e nell'ufficio di Pizzocolo potrebbero accelerare la risposta. Dopotutto come è possibile che un ragioniere abbia il denaro per poter mantenere 100 prostitute per notti intere e per comprare grandi quantita d'etere, frustini, manette e materiale high-tech del target trovato nel motel e nella casa dell'omicida?