Gioielliera uccisa a Saronno, offerta taglia

Gioielliera uccisa: ecco le foto del killer 13:52 - Una catena di negozi di compravendita di oro usato, Mirkoro, ha offerto una taglia di 50mila euro "per la cattura dell'assassino" di Maria Angela Granomelli, uccisa lo scorso 3 agosto nella sua gioielleria a Saronno (Varese) da un uomo che l'ha colpita alla testa con un portagioie e ha infierito con calci e pugni per poi fuggire con monili di scarso valore. Un'iniziativa che certamente scatenerà polemiche.

Da lunedì, qattro camion con cartelloni con l'avviso della taglia e le immagini dell'assassino ripreso dall'impianto di videosorveglianza diffuse dalla Procura di Busto Arsizio. Nei prossimi giorni potrebbero essere distribuiti anche volantini nella zona.



I titolari della catena, si legge in una nota, ''conoscevano personalmente la signora Maria Angela Granomelli e per questo motivo è stato deciso un gesto forte e significativo, al fine di aiutare e sostenere il lavoro degli inquirenti e delle forze dell'ordine''.



''Tale somma verrà erogata a colui o coloro che consegneranno alle forze dell'ordine l'individuo ritratto in fotografia - prosegue -, e nel caso in cui la cattura avverrà da parte delle forze dell'ordine tale somme verrà devoluta seguendo specifiche indicazioni da parte dell'arma''.