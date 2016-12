foto Ap/Lapresse

- Un trentenne comasco è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale S.Anna di Como con un serio trauma cranico e altre lesioni dopo essere precipitato dal seggiolino della seggiovia della località turistica di Prato Valentino, nel territorio di Teglio (Sondrio). L'uomo, che soffre di epilessia, potrebbe essere caduto in seguito a un malore improvviso, ed è precipitato per diversi metri.