Spari in Comune, folla per l'addio al sindaco

20:17 - Una doppia cerimonia, prima laica e poi religiosa, ha dato l'ultimo saluto a Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo morta dopo essere stata aggredita a colpi di pistola il 2 luglio da un vigile sospeso dal servizio. Per l'addio al primo cittadino sono arrivate a Cardano migliaia di persone, in un paese con centinaia di tricolori esposti alle finestre. Presente alla cerimonia anche il vicesindaco, Costantino Iametti, che era stato a sua volta ferito dal vigile: "Sono troppo emozionato e non riesco a parlare", ha scritto in un messaggio letto dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Mazzucchelli.