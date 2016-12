Pavia, timbrava in Comune e poi se ne andava Impiegata denunciata per truffa allo Stato

A portare alla luce il piano della donna sono stati gli uomini della Guardia di finanza, che per smascherarla hanno effettuato numerosi appostamenti, con riprese sia fotografiche sia video, confermando così l'ipotesi investigativa. In pratica, la donna imbrogliava l'amministrazione a proposito dell'effettivo rispetto dell'orario, omettendo di timbrare l'uscita dal posto di lavoro.



Quando avrebbe dovuto effettuare il rientro pomeridiano, timbrava il cartellino ritornando in ufficio ma poi usciva di nuovo per recarsi nella sua abitazione, facendo ritorno sul posto di lavoro soltanto nel tardo pomeriggio, in questo caso senza timbrare, dal momento che risultava appunto già presente. Solo le indagini delle Fiamme gialle sono riuscite a portare alla luce il piano architettato dall'impiegata.