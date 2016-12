Milano,tensione per lo sgombero dello Zam

foto Da video Correlati Zam, tensione tra polizia e occupanti

Milano, tensione per lo sgombero del centro sociale Zam

Centro sociale Zam: scontri a Palazzo Marino 19:55 - E' in atto, a Milano, lo sgombero del centro sociale autogestito Zam, in via Olgiati. Sul posto, la polizia ha rimosso dei blocchi e fatto spostare dei giovani che si erano posizionati in mezzo alla strada. Secondo quanto raccontato dai militanti, parte di una serie di masserizie ha preso fuoco. La polizia riferisce che i giovani stessi hanno creato una specie di barricata e poi l'hanno incendiata per impedire l'accesso alle forze dell'ordine. - E' in atto, a, loin via Olgiati. Sul posto, lae fatto spostare dei giovani che si erano posizionati in mezzo alla strada. Secondo quanto raccontato dai militanti, parte di una serie di masserizie ha preso fuoco. La polizia riferisce che i giovani stessi hanno creato una specie die poi l'hannoper impedire l'accesso alle forze dell'ordine.

Il centro sociale Zam era nato in un palazzo abbandonato alla periferia sud di Milano due anni fa e in questo periodo ha ospitato incontri, dibattiti e concerti. Alcuni dei suoi componenti erano stati raggiunti da denunce in seguito agli scontri avvenuti in Val di Susa nell'estate del 2011.