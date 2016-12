Milano, due pitbull sventano una rapina

foto Ap/Lapresse 14:23 - Rapina sventata da due pitbull a Milano, dopo che due ladri avevano strappato via la borsa a una donna di 42 anni. La scena è stata vista da una 21enne che stava portando a spasso uno dei suoi cani. Avvertita la polizia, la giovane si è quindi lanciata all'inseguimento di uno dei due rapinatori e, assieme al fidanzato, accorso in aiuto con un altro pitbull, è riuscita a bloccare il ladro fino all'arrivo degli agenti. sventata da, dopo che due ladri avevano strappato via la borsa a una donna di 42 anni. La scena è stata vista da una 21enne che stava portando a spasso uno dei suoi cani. Avvertita la polizia,di uno dei due rapinatori e, assieme al fidanzato, accorso in aiuto con un altro pitbull, è riuscita a bloccare il ladro fino all'arrivo degli agenti.

Uno dei due rapinatori nella fuga è riuscito a far perdere le proprie tracce.



Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato uno dei pitbull con le zampe sulle spalle del malvivente, seduto per terra. L'uomo, ecuadoriano di 38 anni, è stato arrestato per tentata rapina aggravata. Guai anche di salute per il rapinatore a cui, a causa del morso di uno dei pitbull, è stata riscontrata una prognosi di 10 giorni.