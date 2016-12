Abu Omar, condannati gli ex vertici del Sismi: 10 anni a Nicolò Pollari e 9 a Marco Mancini

foto Ap/Lapresse 13:40 - L'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari è stato condannato in Appello a 10 anni per il sequestro Abu Omar. Nell'appello bis Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, è stato condannato a 9 anni. La scorsa settimana il pg aveva chiesto una condanna a 12 anni per Pollari e a dieci per Mancini. - L'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari è stato condannato in Appello a 10 anni per il sequestro Abu Omar. Nell'appello bis Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, è stato condannato a 9 anni. La scorsa settimana il pg aveva chiesto una condanna a 12 anni per Pollari e a dieci per Mancini.

La vicenda riguarda il rapimento di Abu Omar nell'ambito di una cosiddetta operazione di "rendition", il suo trasferimento in Egitto, dove il religioso ha raccontato di essere stato torturato nel corso degli interrogatori e di essere stato detenuto per anni senza che gli venissero formalizzate accuse.



All'epoca del rapimento, l'imam era imputato a Milano per terrorismo internazionale. Il primo febbraio la corte d'Appello di Milano ha condannato a sette anni di reclusione l'ex capo della Cia in Italia, Jeff Castelli, a conclusione dell'appello "stralcio" nel procedimento per il sequestro dell'imam.



"Sono come Enzo Tortora" - "Sono sconcertato: è stata condannata una persona che tutti in Italia sanno essere innocente". E' stata la prima replica del generale Nicolò Pollari, commentando la sentenza di Milano. "Non voglio fare paragoni ma ricordo che anche Tortora fu condannato a 10 anni".



"Impedita la difesa a Pollari" - "Non ce l'aspettavamo, siamo sconcertati". Lo ha detto Nicola Madia, legale di Nicolò Pollari. L'avvocato ha spiegato che il generale è stato condannato "nonostante il segreto di Stato apposto da tre diversi governi", segreto che gli ha anche impedito di difendersi nel merito. L'avvocato Luigi Panella, legale di Mancini, ha detto che in questo processo "sono stati utilizzati atti coperti da segreto".



Un milione di risarcimento ad Abu Omar - I giudici di Milano hanno stabilito un risarcimento a titolo di provvisionale a favore dell'ex Imam, Abu Omar, di un milione di euro. Per la moglie invece la Corte ha stabilito una provvisionale di 500mila euro. Il Collegio inoltre ha deciso che gli ulteriori danni riconosciuti all'ex Imam e alla moglie, rappresentati dagli avvocati Scambia e Bauccio, dovranno essere liquidati in sede civile.



L'avvocatura dello Stato contro la sentenza - Si profila ormai uno scontro tra istituzioni nell'ambito del sequestro Abu Omar. Secondo l'avvocatura dello Stato, infatti, l'annullamento del proscioglimento per Pollari e Mancini da parte della Cassazione, a settembre, ha leso le "attribuzioni costituzionali" della Presidenza del Consiglio per "la tutela della sicurezza nazionale", messa in pratica con "l'apposizione del segreto di Stato". L'avvocatura ha chiesto la sospensione della sentenza.