foto Ansa

14:31

- Proteste al forum dell'agricoltura della Coldiretti a Cernobbio (Como) da parte del movimento di estrema destra "Forza nuova". Alcuni militanti sono saliti su una barca per entrare senza autorizzazione all'evento. La barca è stata allontana da una motovedetta. Si è anche rischiata una collisione in acqua. Al forum sono presenti molti esponenti politici come il ministro Corrado Passera e il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani.