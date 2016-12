Calcioscommesse, indagati Vieri, Conte, Criscito e Bonucci. Arrestati Mauri e Milanetto

"Ribadisco la assolutà estraneità mia e dei miei ex calciatori. E' stata un'annata fantastica e niente e nessuno può rovinare qualcosa di così straordinario". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Antonio Conte. "Dal pm di Cremona mi sarei aspettato che almeno si convocasse", ha aggiunto. "La mia storia calcistica parla chiaro: l'onestà e la correttezza sia da giocatore che da tecnico".

A Mauri e a Milanetto gli inquirenti contestano il reato di associazione a delinquere finalizzato alla truffa e alla frode sportiva. Gli investigatori hanno ricostruito che sia Mauri sia Milanetto erano disponibili, in cambio di denaro, a combinare gli incontri delle loro rispettive squadre. Accertati anche diversi contatti tra i giocatori e gli esponenti dell'organizzazione criminale. La Procura di Cremona ha chiesto l'arresto per l'attaccante del Genoa Giuseppe Sculli, ma il gip, Guido Salvini, non l'ha concessa.I 19 provvedimenti restrittivi sono stati emessi proprio dal gip del tribunale di Cremona nell'ambito dell'inchiesta "Last Bet", coordinata dal procuratore Roberto Di Martino che nel giugno e nel dicembre dell'anno scorso ha portato a diversi arresti. Anche gli indagati di questa nuova tranche dell'inchiesta devono rispondere dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva.Anche l'ex giocatore Bobo Vieri risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Cremona nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. Il nome di Vieri era stato fatto nella prima fase dell'indagine nel corso di una telefonata tra Antonio Bellavista e Ivan Tisci, il cui contenuto è depositato nell'ordinanza con cui il gip Guido Salvini dispone nuovi arresti. Successivamente, Christian Vieri, attraverso il suo legale Danilo Buongiorno di Milano, ha comunicato "la propria assoluta estraneità in relazione al caso calcioscommesse" riservandosi iniziative legali per tutelare il proprio nome.La polizia è arrivata stamattina anche Coverciano, dove la Nazionale è in ritiro. Destinatari delle perquisizioni sono stati i difensori azzurri Domenico Criscito, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode e alla truffa sportiva, e Leonardo Bonucci. "Nessuna combine, faccio un mestiere che ho sempre sognato fin da piccolo e non me lo voglio rovinare per certe cavolate" ha detto il difensore dello Zenit, escluso dalla lista dei convocati per gli Europei. "La cosa che mi fa male è che è arrivata un giorno prima della lista, ma non credo sia stato fatto apposta".Le società Lazio e Lecce sono coinvolte nella nuova inchiesta sul calcio scommesse? "Non posso escludere nulla". Lo ha detto il procuratore di Cremona Roberto Di Martino sottolineando che allo stato c'è la dichiarazione di uno degli ungheresi arrestati secondo il quale sarebbero coinvolti i club.La Lazio "respinge qualunque tentativo di coinvolgimento in attività che possano interessare l'indagine" sul calcioscommesse. Lo afferma in una nota la società biancoceleste, che aggiunge di confidare che Stefano Mauri "dimostri la sua estraneità ai fatti che gli sono contestati". La società è "pronta a tutelare il suo buon nome".Il Coni esprime sdegno e indignazione "per quanto sta emergendo da questa mattina in seguito alle operazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Cremona". Lo afferma una nota nella quale si auspica che "certi comportamenti illeciti vengano sanzionati senza indugio e con la massima severit…, applicando tutte le norme in vigore".Agli atti dell'indagine di Cremona che ha portato agli arresti c'è anche il resoconto di un summit in un ristorante genovese, il 10 maggio 2011, nei giorni precedenti la partita Lazio-Genova. Al "vertice" parteciparono Giuseppe Sculli, il calciatore della Nazionale Domenico Criscito, un pregiudicato bosniaco e due dei maggiori esponenti degli ultrà del Genova. L'incontro è stato documentato dagli agenti della polizia che hanno condotto le indagini.Perquisizioni sono state compiute dalla polizia nei confronti dell'allenatore della Juventus, Antonio Conte. Conte è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva; il suo coinvolgimento è dovuto al periodo in cui era allenatore del Siena. E' stato il calciatore Filippo Carobbio a chiamarlo in causa per Novara-Siena del 30 aprile 2011. "Lo stesso allenatore Antonio Conte - aveva raccontato Carobbio - ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto l'accordo con il Novara per il pareggio". Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati il computer e l'iPhone di Conte.Su mandato della procura di Cremona la squadra mobile di Aosta ha perquisito l'abitazione di Fenis dell'attaccante del Chievo, Sergio. Analoga ispezione è avvenuta nella casa di Verona del giocatore, che risulta essere indagato. All'interno della villa sono stati sequestrati computer, ipad e pennette usb. Perquisita anche l'abitazione dell'attaccante dell'Ascoli, Andrea Soncin.All'ex bomber della Nazionale Beppe Signori la Procura di Cremona contesta anche il reato di riciclaggio, in concorso con l'ex calciatore Luigi Sartor, un suo amico, Luca Burini, e il suo commercialista Daniele Ragone. Questi ultimi due sono stati posti agli arresti domiciliari. L'accusa riguarda della movimentazione di denaro, attraverso una società panamense, proveniente dalle scommesse. Signori e Sartor rimangono a piede libero in quanto erano già stati arrestati nella prima tranche dell'inchiesta.Anche il presidente del Siena Massimo Mezzaroma sarebbe indagato nell'inchiesta del calcioscommesse di Cremona che ha portato oggi a diversi arresti. Nei confronti di Mezzaroma, secondo quanto si apprende, sarebbero scattate delle perquisizioni. A chiamare in causa il presidente dei bianconeri è stato Carlo Gervasoni che agli inquirenti ha raccontati di aver saputo tramite il gruppo degli 'Zingari' che Mezzaroma avrebbe pagato due giocatori di un'altra squadra.Daniele De Rossi, campione del mondo in Germania, rivive con lo scandalo scommesse i giorni di Calciopoli. "Questa volta è peggio del 2006. Almeno per me" afferma. Poi, "questa volta è più eclatante, con la polizia dentro Coverciano. E poi ci sono gli arresti, con tanti amici, tanti ex compagni che conosco: e la paura è che dietro tutto questo, dietro la speranza che dimostrino di essere innocenti, ci sia della verità. Andiamo all'Europeo con un marchio di fabbrica", conclude.