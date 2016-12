Pavia, 21enne violentata nei pressi di una discoteca: arrestati due 53enni e un 25enne

foto Ansa 16:53 - Una ragazza di 21 anni è stata seviziata e violentata fuori da una discoteca a Voghera, in provincia di Pavia. I tre aggressori sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri proprio mentre stavano torturando la giovane in un'auto. Secondo quanto spiegato dai militari, ieri notte la ragazza era stata adescata nel locale e poi caricata a forza nella macchina dove era stata aggredita, picchiata e seviziata con ustioni da sigaretta. - Una ragazza di 21 anni è stata seviziata e violentata fuori da una discoteca a Voghera, in provincia di Pavia. I tre aggressori sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri proprio mentre stavano torturando la giovane in un'auto. Secondo quanto spiegato dai militari, ieri notte la ragazza era stata adescata nel locale e poi caricata a forza nella macchina dove era stata aggredita, picchiata e seviziata con ustioni da sigaretta.

Gli aggressori sono un uomo di 53 anni, il figlio di 25 e un amico di 53. Il particolare emerge dalle indagine dei carabinieri della Compagnia di Voghera a cui appartiene la pattuglia che passando davanti al locale, l'Alcatraz in via Santa Maria Bianca, a Voghera, ha notato dei movimenti sospetti nel parcheggio. Dentro l'auto bloccata, infatti, c'erano due pregiudicati, entrambi di 53 anni, amici di infanzia, e il figlio di uno dei due, di 25.



Tutti insieme, secondo l'accusa, ubriachi, hanno cercato di avere prima un rapporto orale e poi di sodomizzare, ustionandola contemporaneamente con una sigaretta, la ragazza, che poi è stata medicata all'ospedale per vari traumi, ecchimosi e bruciature. La giovane, però, anche grazie all'intervento dei carabinieri, è riuscita a resistere ai tentativi del terzetto ed è saltata fuori dalla vettura semisvestita urlando appena ha notato la presenza dei carabinieri.



Era stata lei stessa a chiedere un passaggio ai tre perché non trovava più la compagnia di amici con la quale era venuta in discoteca. I militari dell'Arma l'hanno poi affidata a personale femminile specializzato nel trattare questo genere di reati e ha formalizzato la denuncia e riconosciuto i tre che al momento si trovano in carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e sevizie.