Brescia, detenuto evade dal carcere

foto Ansa 18:52 - Evasione da film dal carcere di Brescia Canton Mombello. Un detenuto kosovaro di 25 anni, Fatmir Gashi, è riuscito a scappare calandosi con una corda dalle cucine al cortile interno. Il giovane avrebbe quindi scavalcato l'alto muro di cinta e si sarebbe dileguato. Polizia e carabinieri hanno blindato il territorio circostante, ma dell'evaso non è stata ancora trovata alcuna traccia.

Erano le 10.10 circa quando è scattato l'allarme. Una fuga che il giovane kosovaro, in carcere per rapina, ha tentato con altri due complici, bloccati dalla polizia penitenziaria prima di scavalcare il muro di cinta. Ammesso ai lavori interni quale addetto alle cucine è riuscito a raggiungere e quindi scavalcare il muro di cinta utilizzando una corda. Una volta all'esterno è scappato in direzione del centro cittadino.



"Le prime ricerche sono state effettuate nelle vie limitrofe alla casa circondariale ed estese alle stazioni della ferrovia e le linee di autobus extraurbani", rende noto la Questura. Le indagini che vedono la collaborazione delle forze dell'ordine sono coordinate dalla locale Procura.