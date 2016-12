Milano, donna scippata in bici: è in coma

foto Ansa Correlati Le immagini 00:39 - Una donna, scippata da due giovani nel centro di Milano, è ora ricoverata in gravissime condizioni. La 54enne era in bici in piazza Repubblica quando due persone in sella a uno scooter l'hanno affiancata per scipparle la borsa. Durante l'aggressione è caduta riportando un trauma cranico e facciale. La donna è stata trascinata sull'asfalto per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato lo stato di coma della signora. - Una donna, scippata da due giovani nel centro di Milano, è ora ricoverata in gravissime condizioni. La 54enne era in bici in piazza Repubblica quando due persone in sella a uno scooter l'hanno affiancata per scipparle la borsa. Durante l'aggressione è caduta riportando un trauma cranico e facciale. La donna è stata trascinata sull'asfalto per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato lo stato di coma della signora.

La vittima è Alessandra Galdabini, vicepresidente della Microsys, società di consulenza informatica che progetta e realizza reti. La donna è nel reparto di Neurorianimazione, al padiglione Monteggia del Policlinico di Milano, assistita dal marito, dalle sue tre figlie e dalla sorella, accorsi in ospedale. Lo scippo è avvenuto poco prima delle 19 in piazza Repubblica, angolo Bastioni di Porta Venezia.



La donna era in bicicletta, un mezzo usato abitualmente per gli spostamenti brevi in città, secondo quanto hanno riferito i suoi parenti. All'improvviso due ragazzi, in sella a uno scooter grigio, hanno tentato di portarle via la borsa appoggiata nel cestino della bici. Forse perché spaventata, o forse per evitare l'aggressione, la donna ha perso l'equilibrio ed è caduta con il volto sull'asfalto, riportando un grave trauma cranico e facciale.



I soccorritori del 118, immediatamente allertati da un passante, sono giunti dopo pochi minuti in piazza della Repubblica con un'ambulanza e un'automedica, rendendosi subito conto delle gravi condizioni della donna, trasportata in coma al Policlinico, in codice rosso. Sul posto sono giunti subito dopo anche la polizia locale e gli agenti della polizia di Stato, che coordina le indagini.



Al vaglio degli investigatori anche i video delle numerose telecamere presenti nella zona. L'imprenditrice, nata a Gallarate, da tempo risiede a Milano. Laureata in matematica, Alessandra Galdabini è anche presidente della società Esprime.