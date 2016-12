Ritrovata a Milano la 13enne scomparsa

foto LaPresse 09:07 - Adescata in chat da un 25enne romeno e da un trans italiano 65enne, la 13enne originaria del Kosovo scomparsa il 21 gennaio da Gallarate, nel Varesotto, è stata ritrovata dai carabinieri a Milano, dove i due l'avevano costretta a prostituirsi. Il "fidanzato" e il trans sono stati arrestati dai militari con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e sottrazione di persona incapace. - Adescata in chat da un 25enne romeno e da un trans italiano 65enne, la 13enne originaria del Kosovo scomparsa il 21 gennaio da Gallarate, nel Varesotto, è stata ritrovata dai carabinieri a Milano, dove i due l'avevano costretta a prostituirsi. Il "fidanzato" e il trans sono stati arrestati dai militari con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e sottrazione di persona incapace.

Le indagini avevano portato da subito a seguire la pista di un allontanamento della ragazzina, di origini kosovare, con un ragazzo di cui non si conosceva l'identità, che frequentava da poco più di due settimane dopo essere stata adescata su Internet.



Ma i sogni dell'adolescente si erano infranti contro la realtà di un monolocale a Milano dove era stata costretta a prostituirsi.



Vicenza, stupra 12enne conosciuta su Facebook: arrestato

Un 42enne di Grezzana (Verona), Marco Zamborlin, è stato arrestato per violenza sessuale su una minorenne. L'uomo aveva conosciuto la 12enne del Vicentino su Facebook ed era riuscito a convincerla ad accompagnarlo nella sua abitazione ed a trascorrere con lui tutta la notte ed il giorno seguente. I genitori, preoccupati per l'assenza della ragazzina, avevano sporto denuncia ai carabinieri che avrebbero appurato che l'uomo avrebbe compiuto atti sessuali sulla minore. L'indagato sostiene che la 12enne era consenziente.