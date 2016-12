Milano, vigile urbano travolto e ucciso da Suv

foto Ansa 14:01 - Un vigile urbano di Milano, Niccolò Savarino, è morto dopo essere stato investito da un Suv. L'agente di polizia locale, che era in bicicletta, aveva tentato di fermare l'auto dopo che quest'ultima aveva investito un nomade in zona Bovisa, in periferia. Il conducente è però partito investendo il vigile. Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo del ferito all'ospedale Niguarda. Il conducente del Suv è riuscito a scappare ed è ricercato. - Un vigile urbano di Milano, Niccolò Savarino, è morto dopo essere stato investito da un Suv. L'agente di polizia locale, che era in bicicletta, aveva tentato di fermare l'auto dopo che quest'ultima aveva investito un nomade in zona Bovisa, in periferia. Il conducente è però partito investendo il vigile. Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo del ferito all'ospedale Niguarda. Il conducente del Suv è riuscito a scappare ed è ricercato.

L'agente, ha riferito il comandante dei vigili urbani di Milano, Tullio Mastrangelo, è stato investito e trascinato per oltre 200 metri: "Una vera tragedia - ha commentato -. Conoscevo quel vigile, un vigile di quartiere, molto bravo e professionale". Il vigile morto, di origine siciliana, aveva 42 anni, abitava a Milano con il padre e la compagna, e prestava servizio nel Comando di Zona 9 "Dergano".



I due vigili di quartiere, secondo quanto si è appreso, erano in servizio nel corso di un normale pattugliamento quando, passando davanti a un parcheggio affollato davanti alla stazione di Bovisa hanno notato che un camper della comunità di nomadi che da tempo vi staziona, sporgeva in modo tale da creare intralcio al passaggio delle macchine che facevano fare manovra. Hanno quindi detto a un anziano zingaro, che si trovava fuori dal camper, di dire ai suoi conoscenti di spostarlo.



E' stato in quel momento che è arrivato il Suv nero che passando forzatamente a bassa velocità, visti gli spazi ristretti, ma incurante di chi c'era, ha investito l'anziano nomade passandogli su un piede. Tanto che l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti alla caviglia. I due vigili, a quel punto, lo hanno inseguito e lo hanno raggiunto proprio grazie all'agilità delle biciclette all'interno del parcheggio. Savarino lo ha preceduto al varco d'uscita del parcheggio e gli si è parato davanti con la bicicletta per impedire che si dileguasse. Ma la reazione folle del conducente è stata quella di investirlo trascinandolo con sé.



Granelli: "L'auto trovata non è quella che ha investito il vigile"

L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, a Tgcom24 ha confermato che l'auto ritrovata a due chilometri dal luogo della tragedia e che poteva corrispondere a quella ricercata, non ha nulla a che fare con l'uccisione del vigile. L'ipotesi è stata esclusa dagli accertamenti delle forze dell'ordine. "Le ricerche continuano, c'è un dispiegamento enorme di forze sul campo", ha detto Granelli.



Pisapia: "Sgomenti, non dovrà mai più accadere"

"Siamo sgomenti, non ci sono parole. Ma chi non c'è più avrà giustizia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, arrivando in via Varè. "Come hanno già detto le forze dell'ordine, ci impegneremo perché sia arrestato e punito adeguatamente chi ha commesso questo delitto, un delitto che non doveva succedere e non dovrà mai più accadere", ha detto il sindaco.