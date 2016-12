foto Ansa Correlati Fiori sul luogo della tragedia 14:46 - Un bambino di quattro anni è stato investito e ucciso a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi. L'incidente è avvenuto davanti alla scuola materna dove il piccolo stava andando, intorno alle 9.20. Il personale del 118, intervenuto subito sul luogo dell'investimento, non ha potuto fare nulla se non constatare il decesso. - Un bambino di quattro anni è stato investito e ucciso a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi. L'incidente è avvenuto davanti alla scuola materna dove il piccolo stava andando, intorno alle 9.20. Il personale del 118, intervenuto subito sul luogo dell'investimento, non ha potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Soccorso anche l'investitore, che si è fermato, per lo shock. Si tratta di un trentenne italiano che è stato portato al pronto soccorso a Lodi.



Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, che frequentava la scuola materna di via Lago, era stato accompagnato dalla madre in auto. Arrivati nel parcheggio, il bambino a quanto pare avrebbe aperto di scatto lo sportello per avviarsi verso l'ingresso della scuola.



E' a questo punto che è stato travolto da un suv con a bordo un altro genitore che stava accompagnando il figlio presso lo stesso istituto. Non è escluso che l'incidente sia avvenuto durante la manovra di parcheggio in retromarcia.



Agghiaccianti sono state le scene di disperazione della madre che ha preso in braccio il figlioletto come se stesso coccolandolo. Mentre il padre, avvisato dai presenti e giunto poco dopo, ha urlato a lungo per la disperazione.