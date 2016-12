Arrestato nella Bergamasca il siriano evaso grazie alla sua amante poliziotta

L'evasione, avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 di febbraio, era stata organizzata proprio dalla guardia carceraria Angela Magdici, innamorata dell'uomo. E' stata lei ad aprire la cella del detenuto, Hassan Kiko, per poi fuggire con lui.



Giunto in Svizzera nel 2010 come richiedente asilo, l'uomo è stato più volte condannato sempre per reati a sfondo sessuale. Il più grave risale al 23 novembre 2014, quando abusò di una 15enne al di fuori di un locale a Schlieren. Nonostante dichiarò che il rapporto fu consenziente, venne condannato a 4 anni di carcere per violenza carnale.



Gli altri precedenti - Nel 2012, invece, Kiko avrebbe invitato una 19enne svizzera nella sua camera al centro rifugiati di Eschlikon per un taglio di capelli (di professione è parrucchiere). Invece avrebbe minacciato la ragazza con un oggetto contundente alla gola obbligandola a un rapporto.



Nel giugno 2014, infine, fu condannato a 42 mesi per tentato stupro ma, a causa dei continui ricorsi del 27enne, che è andato fino al tribunale federale, non è finito in prigione. Sei mesi dopo, lo stupro della 15enne e il carcere dove ha conosciuto Angela.